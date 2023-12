TORM VEEKLAASIS: EKRE saadikud kaaperdasid parlamendi üheainsa kirjaga

Eesti riigikogu üks keskpõrandaline ja kümme konservatiivset rahvasaadikut teatasid 22. novembril parlamendi nimel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) auväärt juhile, doktor Tedros Adhanom Ghebreyesusele, et lükkavad tagasi rahvusvahelise nn pandeemialepingu. Selle lepinguga tahetakse ümber kirjutada reeglid ja tegevusplaanid, kuidas tulevikus taudidega efektiivsemalt võidelda. Põhjapaneva argumendina viitasid saadikud kõikvõimsale põhiseadusele, mille järgi lepinguid otsustab 101-liikmeline parlament ning seda pole pandeemialepingu puhul tehtud. Seetõttu on saadikud arvamusel, et kõik lepinguga seotud on Eesti vaatevinklis õigustühine.