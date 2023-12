KLUBI NAGU PEREKOND! Jõhvi treener: „Tavaliselt juhtubki nii, et käitumisraskustega lastest saavad parimad jalgpallurid.“

Jõhvist on saanud kogukondlik jalgpallikeskus, mis annab lootust kogu Ida-Virumaa noortele. Kuigi ei riik ega linn raha ei andnud, on kohaliku spordi eestvedaja Sergei Ivanov kindel: olgu mis on, aga tema pisikesed kasvandikud saavad küll uueks aastaks treeningusaali!