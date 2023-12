Muusikalise lavastuse „Rohelised niidud“ radadel | Uno Naissoo kutsus meeskvartetti kolm oma õpilast

Naissoo ise on oma päevadest rääkinud Eesti Raadio „Keskööprogrammi“ saates Helve Võsamäele: „Mul on küll auto juba mõnda aega, aga isegi autoga ei jaksa kõiki kohti läbi kihutada, et jõuda igale poole õigeks ajaks. Ja siis ma olen teinud nii, et ma eelmine õhtu panen oma järgmise päeva vajalikud käigud kirja. Et vot sel kellaajal sinna, sel ajal sinna, siis ma lükkan need asjad nagu ritta ja siis panen järjekorranumbreid juurde vastavalt sõidumarsruuti pidi, et oleks võimalikult vähem vasakpöördeid, vähem liiklustakistusi ja saaks rutem kohale…“