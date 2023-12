JÄLLE LAHINGUD: Iisrael ja Hamas jätkavad sõdimist – seitse päeva kestnud vaherahu on lõppenud

Nädalakese kestnud relvarahu algas 24. novembril. Seda pikendati kaks korda, ent püsivaks see kahjuks ei jäänud. 1. detsembri hommikul kella seitsme paiku teatas Iisrael, et peatas Gazast välja tulistatud raketi. Hamas ei võtnud vähemalt esialgu rünnaku eest vastutust, ent kuulutas trotslikult, et Iisrael ei võida võitluse taasalustamisega midagi. „Seda, mida Iisrael ei saavutanud viiskümmend päeva enne vaherahu, ei saavuta ta agressiooni jätkamisega ka pärast seda,“ mainis Hamasi poliitbüroo liige Ezzat El Rashq.