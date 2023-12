ÕL VIDEO | Kolonel Kiviselg: Venemaa on alustanud Ukraina-suunalisi infooperatsioone

Kiviselg meenutas, et täna 99 aastat tagasi üritasid bolševistliku Venemaa poolt ettevalmistatud ja toetatud jõud teostada Eestis relvastatud riigipööret, mis kaitseväe kiirel ja vapra tegevusega maha suruti. Ühtlasi pani see aluse Kaitseliidu taasloomisele kogu riiki katva relvastatud kaitse tagamiseks. „Ühtlasi tuletab see meile meelde, et Eesti riigi kaitstus algab eelkõige meist enesest,“ märkis Kiviselg.

Olukord Ukraina rindel on püsinud suuremate muutusteta. Lahingute üldine intensiivsus on võrreldes eelmiste nädalatega mõnevõrra vähenenud, mis võib olla tingitud eelmise nädala lõpus halvenenud ilmastikutingimustest. Üldises plaanis see siiski mõlema poole aktiivsust eriti ei mõjutanud.

„Venemaa põhirõhk on jätkuvalt suunatud Avdijivka piirkonda, kus käivad kõige intensiivsemad lahingutegevused. Kogu rindelõigu lahingutegevustest 20 protsent toimub Avdijivka piirkonnas, mis on märkimisväärne protsent. Selle nädala kõige aktiivsemal päeval toimus üle saja lahingukontakti kogu rindejoone ulatuses,“ rääkis Kiviselg.

Ukraina võitlejad on Avdijivka lõunaservas visalt vastupanu osutanud ja vasturünnakutega nõrgestanud Venemaa ohtu tiibadelt. Nad hoiavad jätkuvalt ala Ukraina kontrolli all.

Rinde lõunapoolsemas osas ei ole toimunud märkimisväärseid muutusi. „Ukraina relvajõud on suutnud jätkuvalt hoida enda hõivatud alasid Dnepri idakaldal. Venemaa on alustanud Ukraina võimalike edenemissuundade täiendavat mineerimist,“ ütles Kiviselg.

Operatsiooni taseme läbimurret Venemaa Ukrainas tõenäoliselt lähiajal ei suuda, küll aga suurendatakse lähinädalatel kauglöökide intensiivsust Ukraina kriitilise taristu pihta.