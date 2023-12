Kohus ei lubanud Eestis kinni peetud allveerobotit Briti firmale tagastada

Süvameretöid tegeva Briti firma Magellan Limited esindaja vandeadvokaadi Lada Riisna sõnul pidi ROV olema 2021. aasta mais avamerel ühelt laevalt teisele ümber laaditud, et jätkata navigeerimist Läänemeres – seda kuni kohani, kus pidid laevatee merepõhja puhastustööd tehtud olema. „Eesti ametivõimud sekkusid ja allveerobot viidi Paldiskisse,“ ütles ta Õhtulehele.

Prokuratuuri teatel on alustatud asjaolude väljaselgitamiseks uurimist karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb strateegilise kauba ebaseaduslikku vedu ja sellise kaubaga seotud teenuse ebaseaduslikku osutamist. „Hetkel kogutud andmete põhjal on alust väita, et seade oleks viidud Venemaa Föderatsiooni territoriaalvetesse. Tõe väljaselgitamiseks kogutakse infot ka rahvusvahelise koostööga,“ on riigiprokurör Heleri Randma Õhtulehele öelnud. Riisna on märkinud, et prokuratuuri andmed on otsitud, et pääseda kahjuhüvitise tasumisest. ROV sooviti viia Läänemere põhja puhastustöid tegema.

Oktoobri lõpus tehti Tallinna halduskohtus osaotsus, millega jäeti kaebuses esitatud osa nõuetest rahuldamata. Ülejäänute suhtes käib menetlus edasi. Magellan Ltd on esitanud apellatsioonkaebuse.

Firma palus kohtule esitatud kaebuses tuvastada, et neile kuuluvate seadmete transport Jerseysse ei eelda eriloa olemasolu ja alternatiivselt – juhuks, kui kohus peaks siiski otsustama, et sellise loa olemasolu on vajalik – paluti kohtul kohustada välisministeeriumi eriloa taotlust läbi vaatama. „Kohus ei ole Magellani alternatiivset nõuet ei ole kohus lahendis üldse käsitlenud,“ selgitas Riisna. Seega on tema sõnul tekkinud olukord, kus välisministeerium väidab, et eriluba on seadmete transpordiks vajalik, kuid samas pole nad Magellani nimel esitatud eriloa taotlust vaadanud, kuigi nüüdseks on selle esitamisest möödunud üle kahe aasta ning seaduse järgi tuleb see läbi vaadata 30 tööpäeva jooksul. Firma taotles kohtus välisministeeriumilt ning maksu- ja tolliametilt kokku ligi 900 000 euro suurust kahjutasu, mis hüvitaks allveeroboti kinnipidamist.

Magellani tuntuim saavutus on 1912. aastal uppunud reisilaeva Titanic nelja kilomeetri sügavusel lebava vraki kaardistamine.