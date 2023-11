Mida teeb kodanikeühendus mölaka liikmega? „Võimalus on suhelda, saada toimunust aimu.“

Õhtuleht visandas sel nädalal tosina endise Otepää vallavalitsuse töötaja jutule tuginedes vallavanem Jaanus Barkala portree. Lugu kujutab tegelast, kellel pehmelt öeldes on puudulik lastetuba.Võib üsna kindel olla, et sellisele kirjeldusele vastavat inimest ei soovi enda ridades näha ükski mainest hooliv organisatsioon. Barkala on aga erakonna Isamaa liige ja kuulub kaitseliidu ridadesse.