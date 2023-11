JUHTKIRI | Korralik elektrivarustus ei tohiks olla vaid linna privileeg

Linnainimesel on elektrikatkestusest romantiline pettepilt kerge tekkima. Et istud aga kaminatule paistel ja mekid hõõgveini. Kõik vist selle peale ei tulegi, et asi on kõike muud kui õdus, kui laudas on loomad janus ja majas torud külmumas. Või kui pärast meie kliimavööndis ootamatult saabunud lumesajust tingitud katkestust tekib olukord, et naastes on vool nii paigast äta, et pingekõikumised löövad kallid aparaadid rivist välja, nagu kirjeldab Õhtulehes avaldatud lugu.