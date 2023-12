OTSEBLOGI | Poola piiril kinni jäänud Ukraina rekkamehed kavandavad näljastreiki

Ukraina ja Poola ametiisikud kohtusid, et arutada käimasolevat piiriblokaadi ning leppisid kokku mitmetes meetmetes, nagu tühjade sõidukite läbipääsu hõlbustamine. Samal ajal kavandavad piiril kinni jäänud Ukraina rekkamehed näljastreiki.

Läti, Leedu ja Poola presidendid keeldusid Dubais toimuval ÜRO kliimamuutuste tippkohtumisel osalemast ühisel fotosessioonil Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenkaga. Küll aga poseeris ühispildil Eesti peaminister Kaja Kallas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles ajalehele Associated Press, et „talv tervikuna on sõja uus etapp“ ja tunnistas, et „me ei saavutanud suvise vasturünnakuga soovitud tulemusi“.

Slovakkia autovedajad ühinevad Poola veokijuhtidega, kes on alates novembri algusest blokeerinud mitu piiripunkti Ukrainasse.

Donetski oblasti kortermaja raketirünnakus hukkunute arv tõusis neljani. Päästjad leidsid eile rusude alt veel kaks surnukeha.

Putin kirjutas alla määrusele suurendada Vene armee suurust 170 000 sõduri võrra. Venemaa kaitseministeerium kommenteeris määrust, öeldes, et see on vastus „ohtude suurenemisele“, mis on seotud Venemaa täiemahulise sõjaga Ukrainas, aga ka „käimasoleva NATO laienemisega“.