Kägistamisele järgnes seksuaalne väärkohtlemine: poiss, kelle õed-vennad kardavad oma elu pärast

Kaupo ema ja isa on juba mõnda aega lahus. Poiss elab koos ema ja kolme õe-vennaga.

Ema sai juba varakult aru, et Kaupo pole päris tavaline poiss. Esimest korda ründas ta lähedasi, kui oli alles mõneaastane. Kui teda keelati, sai poiss nii vihaseks, et võis rünnata kaikaga või viskas korralekutsujat taburetiga.

Oma ema on poiss kägistanud, väiksemaid õdesid-vendi seksuaalselt väärkohelnud.

Mis on lapsele trauma põhjustanud? Kuivõrd mängivad rolli sassis peresuhted? Kas peres on esinenud väärkohtlemist? Aga vaimse tervise muresid? Need on vaid mõned küsimused, millele püütakse pere abistamise käigus vastuseid leida.