VIDEO | Tsahkna hoiatab: kui Eesti sulgeb idapiiri, siis Venemaalt enam tagasi ei saa

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost

Sündimus on mõne aastaga vähenenud veerandi võrra. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tunnistas, et pole kindlat meedet, mille kohta saaks öelda, et see aitab.

„Kogu Euroopa maadleb sama probleemiga. Ka põhjanaabritel on viimase aastasaja madalaim sündimus. Demograafid on välja toonud Covidi-aega, kui inimestel olid hirmud nii haiguse enda kui vaktsiinide osas, et mida see võib teha raseduse kestel. Järgnes majanduslik ebakindlus, mis oli seotud energiahindadega ja kõige lõpuks sõda ja julgeolek. See kokku mõjub kindlasti negatiivselt pereplaneerimiste otsustele,“ sõnas Riisalu.

Ministri sõnul pole demograafid ega poliitikud suutnud välja mõelda seda ühte asja, mis pööraks sündimuse kiirele kasvutrendile.

„Need on pikad protsessid. Kõige suurema tõenäosusega, mida ka demograafid välja toovad, on ühiskonna stabiilsus ja turvatunne, et laste kasvatamine, mitte ainult saamine, on võimalik.“

Riisalo märkis, et perehüvitiste ja lastetoetuste muudatusi on viimasel aastal tehtud kahel korral ilma, et seal oleks olnud põhjalikku analüüsi. Järgmise aasta oktoobriks on plaanis teha põhjalik analüüs, mis vaatab nii teenuseid kui toetusi ja kuidas on olnud nende mõju peredele ning mida on võimalik paremaks teha. „Selge on see, et toetused on vajalikud ja need aitavad peresid, aga teisalt on selge, et need pole ainukesed meetmed. Avalike teenuste kättesaadavus, kvaliteet, turvatunne, lastesõbralik ühiskond... Need tegurid järjest enam mõjutavad otsuseid,“ sõnas Riisalo.

Tsahkna kommenteeris: „Muidugi me oleme murelikud. Eestlastel peaks olema rohkem lapsi. Mul endal on neli last ja kõigil võiks olla neli last, aga inimesed peavad ise saama otsustada, kas nad saavad lapsi ja palju lapsi nad saavad. Olen sellel seisukohal, et riik ei saa siin ette öelda, kui palju peab keegi lapsi saama. See on inimeste enda otsus ja eelkõige naiste otsus.“