Mart Soidro: Reformierakond võtab koera saba maha ühe kirvehoobiga. Alguses loom kiunub valust, aga lõpuks harjub kõigega. Ega inimestega teisiti pole

Paljud inimesed küsivad, et kas me sellist riigikogu tahtsimegi? Ega keegi ei hüüa nüüd optimistlikult: jah! Alguses oli ju kergendus suur, sest EKRE oli mängust väljas. Aga minus tekitas kohe kõhedust Reformierakonna mäekõrgune ülekaal – tervelt 37 kohta! Teame, et oravaid võib süüdistada sajas surmapatus, aga kindlasti mitte selles, et nad oleksid liiga tagasihoidlikud ja liialt vähe ülbed. Kuigi Kaja Kallas lubas pärast suurt valimisvõitu olla alandlik, jäi see üksnes sõnadeks.