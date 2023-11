JÕULUVANAL RIIGIKOKKU ASJA POLE | Mart Soidro: sest kaikaga ei tohiks turvateenistus Toompeale kedagi sisse lasta. Kuigi oleks põhjust

Mul on kurb meel nende riigikogu liikmete pärast, kes esimest korda kandideerisid parlamenti ja tõemeeli uskusid, et hakkavad „eesti põlve uueks looma”. Küllap oli nende hulgas tõesti neid, kes lootsid midagi ära teha, mitte üksnes nupule vajutada ja magajaid üles ajada. Teadupoolest peab olema ööistungite ajal mõni koalitsioonisaadik ärkel, kes unemütsid enne hääletust üles ajab. Võib-olla osasid motiveeris ka priske palk, aga vaevalt nad oskasid oodata sellist õudusunenägu. Igatahes on see tervistkahjustav töö, mille eest anti vene ajal kompensatsiooniks liiter piima päevas. Nojaa, nüüd tulevad irvhambad mulle nina peale viskama, et pole neile piima vaja, nad saavad ju samas ajavahemikus võtta üüratutes kogustes bensiini...