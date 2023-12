1816 EUROT AASTAS AUTO EEST? Vaata, kui paljudel või vähestel tuleb automaksu tasuda rohkem kui sul!

Enesehinnang ja tegelikkus ei pruugi omavahel klappida. Võid ju mõelda, et auto, millega sõidad on väike, ei võta palju bensiini, on juba päris vana ja igati kooskõlas sissetulekutega. Siis aga selgub, et automaksu suuruselt, mis peaks arvestama ühelt poolt keskkonna saastamise ja teiselt poolt jõukusega, oled näiteks esimese viie protsendi sees. Tabeli mõte ongi pakkuda võrdlusmomenti.