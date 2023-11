Konkurentsiamet algatas Eleringi suhtes järelevalvemenetluse

Menetluse eesmärgiks on välja selgitada, kas Elering AS-i elektrienergia tootmine Kiisa avariielektrijaamas Soome võimsusturu tarbeks on toimunud kooskõlas Eesti elektrituruseadusega, mis lubab Elering AS-il toota elektrienergiat Kiisa avariireservelektrijaamas üksnes süsteemi või süsteemiga elektrilises ühenduses oleva teise riigi elektrisüsteemi tootmisvõimsuse või ülekandevõimsuse ootamatu väljalülitumise korral või kui on ohustatud süsteemi varustuskindlus või kui see on vajalik Kiisa avariireservelektrijaama perioodiliseks katsetamiseks.