Purjuspäi avarii põhjustanud suusatreener on politseiuurimise all

24.oktoobril kell 14.04 toimus liiklusõnnetus Tartumaal Tartu vallas Voldi külas Tartu – Jõgeva - Aravete maantee 16. kilomeetril, kus 36-aastase naise juhtud sõiduauto Chrysler Voyager kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu liikunud sõiduautoga Toyota Auris, mida juhtis 50-aastane mees. Mõlema sõiduki juhid toimetati haiglasse kontrolli.

Tänaseks on politsei tuvastanud, et Chrysleri roolis olnud naine oli raskes joobes ning juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses, on öelnud politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja. Kohtusse veel prokuratuur kriminaalasja saatnud ei ole. Virumaa Teataja andmeil on Chrysleri juht Rakveres tuntud laste suusatreener.