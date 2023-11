JUHTKIRI | Vanemahüvitised käärivad

Vanemahüvitiste maksmise perioodi lühendamise kohta küsiti peaminister Kaja Kallaselt ka teisipäeval Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“. Kallas põikles otsesest vastusest kõrvale. „On kokku lepitud, et sotsiaalministeerium tuleb 2024. aasta alguses selle tervikvaatega, kõikide nende toetuste, vanemahüvitise, kõigega seoses, mis meil on ja kuidas seda oleks võimalik paremini sihtida. See on osa eelarve revisjonist, et püüda suunata toetusi just neile, kes seda eelkõige vajavad. Nii et me seda alles arutame,“ teatas ta vaid.