KURB! Filipiinide loomaaias suri üle neljakümne aasta üksildust tundnud staarelevant

„Mali oli meie hinnatud omand ning Manila loomaaia tõmbenumber,“ teatas Manila linnapea Honey Lacuna looma surma tõttu korraldatud pressikonverentsil. Meer meenutas, et vanemad viisid teda juba lapsena loomaaeda elevanti vaatama: „Olen väga kurb, kuna ta oli meie elu oluline osa.“ Ent kuulsa looma – keda on nimetatud ka maailma nukraimaks elevandiks – surm on tekitanud avalikkuses omajagu poleemikat.