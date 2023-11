Apteekri soovitus pühadeks: puhasta keha mürkidest ja erguta seedimist!

Apteeker Rogenbaum rõhutab, et suureks abiks on liikumine igas võtmes, aga selleks, et kogu organism tasakaalukalt pühad vastu peaks, tuleks juba täna mõelda seedimist kiirendavatele ja kergendavatele lahendustele. „Toitumisharjumused tuleks muidugi nagunii üle vaadata, aga eriti pühade ajal, kui tähistamist rohkem, võib mõneks ajaks enda päevaprogrammi lisada abistavaid vahendeid. Kindlasti on kiudainete osakaalu suurendamine igapäevaselt heaks abiks seedimise, sooletegevuse ja kehakaalu langetamise toetuseks,” nendib apteeker. Näiteks psülliumi kestad, linaseemned, rukkikiudained aitavad pehmendada väljaheidet ja leevendada kõhukinnisust. Kuna kiudained aitavad kaasa ka täiskõhutundele ja võivad seeläbi kontrollida söögiisu, on need kehasõbralikuks abimeheks kaalualandajatele.

Ühtlasi on õige aeg mõelda maksa tervisele. Võimalik, et aasta jooksul on olnud rohkelt olukordi, mis on seda tähtsat organit koormanud. Selleks, et maks püsiks terve, on oluline vähendada alkoholi tarbimist, mitte suitsetada ja toituda tervislikult, nendib Rogenbaum. Siinkohal tuleb appi ka 100% looduslik toode nimega bioSilymarin, milles sisalduv orgaaniline maarjaohaka ekstrakt toetab maksa funktsiooni ja on kasulik inimestele, kes söövad rasvarikkaid toite, joovad palju alkoholi, võtavad regulaarselt ravimeid või suitsetavad.

Üks keha puhastav kuur võib anda organismile uut jõudu. Selleks sobivad hästi näiteks detox tooted. Harilik maarjaohakas ja kurkum puhastavad keha ja säilitavad maksa tervist ning kurkum aitab toetada normaalset südametegevust. Elektrolüüdid nagu kaalium, kaltsium ja magneesium toetavad närvifunktsioone ja hoiavad meie keha seespidiselt niisutatult. „Juba teadmine, et olen enda jaoks midagi head teinud, paneb meid uue aasta eel säravamana tundma,“ usub apteeker.

Nii nagu terve aasta vältel, on ka aasta lõpus ja uue tulekul väga tähtis, et organismis valitseks üleüldine tasakaal ehk kõik vajalikud vitamiini ja mineraalainete varud oleksid kenasti tasakaalus. Magneesium on pimedal ajal eriti oluline väsimuse ja kurnatuse leevandaja.