Riigikontroll: hooldereformi rahast ei jagu koduteenuse arendamiseks

Riigikontroll analüüsis koduteenuse korraldust ja teenuse pakkumist 2022. aastal kümnes omavalitsuses, nende hulgas elanike arvult neljas suurimas omavalitsuses, ega täheldanud, et koduteenuse kättesaadavusega, nagu seda on kirjeldatud sotsiaalhoolekande seaduses, oleks auditeeritud omavalitsustes praegu tõsist probleemi. Auditis analüüsitud juhtudel pakuti koduteenust selle vajaduse tuvastamisel ja inimesed ei jäänud omavalitsuse poole pöördumise korral abita. Sama järelduse saab omavalitsuste kohta üldiselt teha sotsiaalkindlustusameti viimaste aastate järelevalve põhjal.

Riigikontroll leiab, et sotsiaalministeeriumil tuleks selgitada, millest on tingitud suur vahe koduteenuse praeguse pakkumise ja ministeeriumi hinnatud tegeliku vajaduse vahel. Kui 2022. aastal sai koduteenust ca 8500 inimest, siis sotsiaalministeerium on tellitud uuringute põhjal järeldanud, et tegelik vajadus on ca 20 000 teenusekohta. Sellele on korduvalt osutatud hooldereformi ettevalmistamisel ja teistes valdkonnapoliitilistes algatustes.

Riigikontroll on oma varasemates töödes märkinud, et omavalitsused võiks teha sotsiaalvaldkonnas rohkem ennetustööd ja leida ise tee abivajajateni. Nii suurt erinevust teenuse väidetava nõudluse ja tänase pakkumise vahel ennetustöö võimalikud puudujäägid aga ei seleta. Ehkki riik on asunud suunama koduteenuste valdkonda täiendavat raha, tuleks sotsiaalministeeriumil täpsemalt selgeks teha lahendatav probleem ja selle põhjused.

Miks kogutakse infot, mida ei kasutata?

Riigikontroll juhib tähelepanu, et kuigi 2023. aasta suvel täpsustati sotsiaalkaitseministri määrusega koduteenuse sisunõudeid, jäeti korralikult läbi analüüsimata määrusega kaasnevad mõjud omavalitsuste kuludele. Kui omavalitsuste kohustused suurenevad, kuid mõjude ebapiisava analüüsi tõttu rahastamine sellega kaasa ei tule, tundub palju loota, et koduteenuse praktikas midagi oluliselt muutub.

Koduteenuse osutamise korraldust saab mitmel moel tõhustada. Riigikontroll leiab, et omavalitsuse poole pöördunud inimese abivajaduse hindamise metoodikat oleks mõistlik ühtlustada. Praegu erineb omavalitsustes inimese abivajaduse hindamise metoodika. See ei tähenda, et inimene jääks teenuseta, kuid erinevustega praktikas kaasneb risk, et kõiki vajadusi igal pool ei märgata. Samuti on inimeste vajadused pidevas muutumises ja üha sagedamini seisavad omavalitsused küsimuse ees, kas peaks pakkuma rohkemat kui seaduses nõutud miinimum. Paljud omavalitsused seda juba ka teevad.

Riigikontroll leiab, et omavalitsustel tuleks sõnastada koduteenusele konkreetsed eesmärgid, mida jälgida. Seda eeldavad ka sotsiaalteenuste üldised kvaliteedipõhimõtted. Praegu põhineb teenuse arendamise vajadus liialt sotsiaaltöötaja subjektiivsel tunnetusel. Vähendada tuleks paberimajandust ja ebavajaliku info kogumist, seda eelkõige inimese abivajaduse hindamisel. Lisaks sellele, et hindamine on omavalitsuste võrdluses erinev, kipub ka seos hindamisel kogutava info ja teenusevajaduse vahel jääma nõrgaks. Põhjendatud on küsimus, miks koguda infot, mida tegelikult ei kasutata.