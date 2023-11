MÕTTED ESTONIA HUKUL? Ivo Linna ja Supernova trio jäi kruiisil tormituulte küüsi, Rootsist laev tagasi ei tulnudki

22. novembril astusid reisijad kruiisilaevale Baltic Queen, et nautida Ivo Linna ja Supernova trio* kontserti ja põgeneda enda argimuredest idüllilisse Rootsi. Samas hoidis neid ärevana eesootav tormine ilm. „Iga ilmateade lubas, et tuul tugevneb ja on kohati kuni 30 meetrit sekundis,“ sõnab kruiisil esinenud Ivo Linna. „Teadsime, et suuremat sorti kõikumine seal laeva peal saab olema.“