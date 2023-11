Venemaale eurosid viia tahtnud mees läks kohtu alla

„Kui inimene läheb piirile ja ametnikud tuvastavad sanktsioonide rikkumise, kuid ametnikud ei tuvasta inimesel tahtlust panna toime kuritegu, siis esimesel korral selgitatakse piiriületajatele olukorda ning menetlust ei alustata. Kui inimene paneb toime sanktsiooni rikkumise, kas korduvalt või ametnikud tuvastavad tahtlikkuse, alustatakse inimese suhtes kriminaalmenetlust, „ selgitas riigiprokurör Alan Rüütel Õhtulehele.

Nii on kohtueelse menetlusega selgunud, et Lev püüdis mullu 11. mail läbi Narva-1 maanteepiiripunkti toimetada üle piiri 4100 eurot sularahas. Maksu- ja Tolliamet teavitas isikut suuliselt, et eurode eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on Euroopa Liidu Nõukogu määruse alusel keelatud ning suunas ta tagasi Eesti Vabariiki.

Sama aasta 13. juunil püüdis Lev taas tahtlikult ületada Narva-1 maanteepiiripunkti, olles teadlik, et eurodes nomineeritud pangatähtede eksport Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni on Euroopa Liidu Nõukogu määruse alusel keelatud.

„Lev ei soovinud piiriületusel tollile sularaha deklareerida ja vastas, et tal on sularaha kaasas lubatud piires,” rääkis prokurör. Tollikontrolli käigus leiti Levi jope taskust ja rahakotist kokku sularaha summas 2560 eurot. Euroopa Liidu Nõukogu määruse kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle kanda või eksportida eurodes nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal kasutamiseks.

Nüüd arutab Levi süüasja Viru maakohus.