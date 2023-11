KÄI RINGIGA! Suletud ülekäik ei tekita kohalikes ainult tuska, vaid suunab nad ohtlikumale rajale

Järvel asuva Rulli tänava ülekäigu saatus on vindunud aastaid. Kohalikud tahavad, et jalakäijate peamine käigurada säiliks. Edelaraudtee vankumatu soov on see aga likvideerida, kuna ühetasandiline ja signalisatsioonita ülekäik on ohtlik. Ja muutub veel ohtlikumaks, sest rongiliiklus tiheneb.