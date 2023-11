VÕITLUS LUMEGA: mina, töövõimetu, pean rügama!

„Mul on pildid tehtud,“ teatab Kaja sõjakalt. Ta võttis tõve tõttu täna morfiini, et suudaks ikka füüsilist tööd teha. Kaja tassib Tähe ja Vaba tänava nurgal labidaga lund ja püüab parkimiskohta puhastada. Koht on Vaba tänava sõidutee servas iseenesest olemas, aga sahk lükkab selle lund täis. „Miks sahajuht ei või hoida parkimiskohta puhtana, ta ju näeb, et meie hoiame,“ ütleb Kaja ja osutab lumevallile. „Kui saaks mingi sildi, märgi!“ ohkab ta.