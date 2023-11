VIINATERROR IDA-VIRUMAAL! Mees ajab korteris seadusevastast äri, mis hoiab naabrid hirmul

Mõni nädal varem käisin siinsamas kajastamas inimese surma. Oma majja sisse põlenud Eino olevat olnud salajase viinaäri kuldklient ning see saigi naabrite arvates talle saatuslikuks. Üks kohalik rääkis, kuidas viinamaja kliendid kõikjal pahandusi teevad: joovad ennast täis, laamendavad ja istuvad purjuspäi autorooli. Korteripoes müüakse vägijooke väga odavalt, paljuski on see Vene päritoluga kaup. „Kindlasti on aja küsimus, millal selline asi juhtub uuesti,“ viitas üks kohalik Eino surmale.