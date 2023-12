Too kargesse talveõhtusse soojust Põhjala Teetalu teega!

Eestis, kus loodus ja traditsioonid on sügavalt juurdunud ning pea igas peres juuakse looduslikest ürtidest valmistatud teesid, paistab eriliselt oma maitseküllaste ja kvaliteetsete teedega silma Põhjala Teetalu . Maaliliste Põlvamaa küngaste vahel asuv ja suurtest teedest eemal tegutsev teetalu kasvatab puhtas looduses erinevaid teeürte, millest hiljem valmivad tervislikud teesegud. Põhjala Teetalu peremehe Erki Kaasiku sõnul peitub maitsva ja tervisliku tee valmistamise saladus lihtsuses. „Meie missioon on lihtne – pakkuda meie teede nautijatele parimat enesetunnet ja ehedamat maitseelamust,“ ütles ta ning lisas, et teetalu soovib kujundada Eestis teejoomisest igat hetke toetavat elustiili.

Kuid mis teeb Põhjala Teetalu teed sedavõrd eriliseks? Teetalu on süvitsi läbimõelnud ja katsetanud erinevad lahendused, mis tagavad maitse- ja aroomiküllase tee. Teede kõrgkvaliteeti tagab käsitöö hool ja armastus – taime kasvatusest kuni pakendamiseni. Teeürdid kasvatakse mahedalt ja rohitakse käsitsi, ja kui õige aeg käes, korjatakse taimed ajal, mil nende kasulike ainete sisaldus on suurim. Taimed kuivatakse spetsiaalses kuivatis, mis on Eestis ainulaadne, kusjuures kuivati on kohe põllu kõrval ja taimed lähevad otse korjelt kuivatusrestile. Kui suurtööstuses läheb purustamisele kogu korje, siis kas teadsid, et Põhjala Teetalu pöörab erilist tähelepanu sellele, et eemaldatud saaksid kõiki parkaineid sisaldavad piparmündivarred, väiksemgi kollakas leht või umbrohulible? Seda on tunda ka tee puhtas maitses.