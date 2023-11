SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina luurejuhi naist mürgitati

Balti riikide välisministrid teatasid ühisavalduses, et ei osale nädala lõpus Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) ministrite nõukogus Skopjes, kui sinna tuleb kohale Venemaa välisminister Sergei Lavrov. „Lavrovi koht on eritribunali all, mitte OSCE laua taga,“ sõnas välisminister Margus Tsahkna. Venemaa ja Valgevene vetostasid hiljuti Eesti kui järgmise eesistujamaa. Esmaspäeval esitas OSCE nõukogu ühehäälselt järgmiseks eesistujaks hoopis Malta.