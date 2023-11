Transpordiamet tuvastas kontrolli käigus seitse juhtu, kus bussijuht võis piletiraha omastada

Piletita sõitjate osas viidi läbi 20 lühimenetlust ja alustati 7 väärteomenetlust, kus oli kahtlus, et bussijuht on piletiraha omastanud. Kuigi transpordiamet teeb igakuiselt väiksemas mahus piletikontrolli, sooviti saada paremat ülevaadet peamistest piletite ostu probleemidest. Samuti, kas kontrollide nähtavus mõjutab üldist seaduskuulekust ehk kas see kajastub tavapärasest suuremas reisijate arvus või siis piletitulus.

Piletite sõidu puhul paistavad soodustusega isikute seas silma õpilased, kes unustavad valideerida ühiskaarte või ei teagi, et bussijuhi käest on võimalik küsida ka paberpilet. Lapsevanemad peaksid õpetama oma lapsi ühistransporti kasutama ja tuletama meelde, et oma sõit tuleb registreerida ühiskaardiga (või õpilaspiletiga, millel on see võimalus) või küsida bussijuhi käest paberpilet, palub transpordiamet.