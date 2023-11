„HINGELINE ERUTUS“ EI PÄÄSTNUD: kohus ei halastanud transsoolise jamaikalanna tapnud mehele

Ringkonnakohus nõustus madalama astme kohtuga, et möödunud suvel Tallinnas peatunud transsoolise jamaikalanna tapnud mees tegutses veretöö ajal erakordselt jõhkralt. „Süüdistataval võib olla tõesti kahju, et süüdistuse aluseks olev sündmus on temaga juhtunud, kuid seejuures on tal kahju mitte kuriteo ohvrist, vaid üksnes endast,“ hindas kohus.