Üle 5000 majapidamise elektrita: tugev lumesadu on põhjustanud ulatuslikud katkestused

Ööl vastu teisipäeva hakkas taas tuiskama ja Kagu-Eestist alates põhja poole on lumesadu väga intensiivne ning on põhjustanud mitmel pool elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Kagu-Eestis, Harju-, Rapla- ja Viljandimaal, hommikuse seisuga on elektrita ca 5300 klienti. Hommikul kogunes Elektrilevi kriisikomisjon, kes töötab selle nimel, et inimeste elektrivarustus esimesel võimalusel taastada.