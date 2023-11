ABITURIENDID VALITSUSELE: KAS PIINLIK POLE? Tõstame maksusid, aga õpetajate palgakasvuks ikka raha ei jagu

On reede hommik. Kell saab üheksa ja õpetaja kõnnib klassist välja, sest valitsus ei ole õpetajate muresid kuulda võtnud. Ajaloo tund jääb katki ning oleme klassiga olukorras, kus me peaksime justkui ise õpetajateks hakkama. Eelmisel päeval ütleb peaminister pressikonverentsil, et kui õpetajad palgalisa soovivad, peaksid nad hakkama automaksu propageerima. Tegemist on väga piinliku olukorraga 21. sajandi Eestis. Sellele järgneb ähmane vabandus ning seejärel pikk tekst sellest, kuidas riigil raha ei ole.