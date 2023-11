OTSEBLOGI | Sõjauuringute Instituut: Venemaa katse õhutada Soome piiril rändekriisi näib olevat ebaõnnestunud

Soome piirivalve tegeleb migrantide grupiga 23. novembril Soome Lapimaal Salla rahvusvahelises piiripunktis. Venemaa teatas julgeoleku tugevdamisest oma Põhja-Murmanski piirkonnas pärast seda, kui Soome teatas, et sulgeb kõik kahe riigi vahelised piiripunktid peale ühe. Helsingi ütles 22. novembril, et samm järgneb Euroopa Liidus asüüli taotlevate migrantide piiriületuskatsetele, mis on Soome hinnangul Venemaa poolne destabiliseerimisvõte.