JUHTKIRI | Otepääle selgus majja! Kes ikkagi jõi ja kes ahistas?

Need näited pärinevad kõik ajaloost ja võiks arvata, et sinna on need jäänudki. Aga võta näpust! Otepääl on puhkenud skandaal üsna sarnasel teemal: selleski mängivad peaosa alkohol ja väidetavad seksuaalsuhted. Rahvasuus väidetakse, et mõni kõrgem vallaametnik, sealhulgas vallavanem, joovat tööajalgi nii, et maa on must. Lisaks jääb seni räägitu põhjal mulje, et pool vallavalitsust tegeleb juttude levitamisega, kes seal kellega käib ja mida kõike nad omavahel teevad, teine pool tegeleb nende juttude tõrjumisega.

Kindlalt on teada, et Otepää vallavalitsuses on viimasel ajal töölt lahkunuid olnud omajagu ja väidetavalt just ebaterve tööõhkkonna tõttu. Asjaosaliste kirjeldused toimunud intsidentidest langevad samuti kokku rohkem kui ühel korral. Samas väidab skandaali keskmes olev vallavanem, et midagi sellist pole olnud ja tema ise on puhas kui prillikivi.

Kes teab tõde?

Selge see, et lõpliku tõe saab kindlaks teha ja selle põhjal õigust mõista Eestis siiski vaid kohus, seal jäävad emotsioonid kõrvale ja loevad vaid faktid. Et aga omavalitsus pole kellegi eraäri, vaid kohaliku rahva raha käsutaja ja võimu kandja, tuleb selgus talvepealinnas majja tuua ja nüüd juba paraku avalikkuse ees.