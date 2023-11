Suitsiidiabi pakkuja läks kohtu alla

Süüdistuse põhjal rentis ta seadet enda äranägemise järgi vähemalt kolmel korral inimestele, kellest kaks selle kasutamise tagajärjel surid. Kolmanda puhul jäi protsess pooleli, sest seadmes sai gaas otsa, teatas prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius Õhtulehele.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul pakkus Tammert süüdistuse kohaselt inimestele terviseseisundi hindamist ja võimaldas neil seejärel tarvitada surma põhjustavat gaasi ehk siis osutas tervishoiuteenust, milleks tal ei olnud tegevusluba. „Paul Tammert hindas esmalt, kas inimese vaimne tervis on piisavalt adekvaatne, et ta oleks võimeline ise otsustama, kuid samal ajal füüsiline tervis piisavalt parandamatu, et enda elu lõpetada. Olles hindamise ära teinud, rentis ta inimesele seadme, mis võimaldas tarvitada surma põhjustavat gaasi. Nii inimeste terviseseisundi hindamiseks kui ka inimese tervist mõjutava gaasi kasutamiseks on prokuratuuri hinnangul vaja arsti kvalifikatsiooni ja tervishoiuteenuse tegevusluba, kuid neid Paul Tammertil ei ole,“ ütles Kaldoja.

„Elu ja surma küsimused on väga olulised, mistõttu peavad need olema väga selgelt reguleeritud. Praegu kehtiva õiguse järgi puudub regulatsioon, mis võimaldaks ühel inimesel üksinda kellegi teise elu ja tervise üle otsustada. Veel vähem võib seda teha inimene, kellel puudub tervise hindamiseks ja selles vallas tegutsemiseks igasugune pädevus,“ lisas ta.

Tervishoiuvaldkonnas tegevusloata majandustegevuses süüditunnistamisel võib kohus karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Tartu maakohus arutab Tammerti süüasja novembris.

ERR teatel on Tammert öelnud, et tema teenus sisaldas „nõustamist teemal, kuidas suitsiid võib õnnestuda ja kuidas mitte ning asja renti“. „See mida inimene tegi siis, kui ma olin ruumist lahkunud ja ma ei saanud kuidagi mõjutada, ei olnud enam kuidagi minuga seotud,“ on Tammert varasemalt ERRile öelnud.