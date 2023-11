SÕJAKOKKUVÕTE | Okupantide droonirahe ukrainlaste leinapäeval

Ukrainat, eriti Krimmi poolsaart, räsis nädalavahetusel kõva torm. Tuul kiskus Kiievis lehviva hiiglasliku (õieti suurima) Ukraina lipu pooleks. Ent märkimisväärsem oli tormikahju okupeeritud Krimmis, kus paljud asulad ja miljon elanikku jäid elektrita. Teist samapalju on elektriühenduseta Venemaal. Torm lõhkus ka okupantide sõjaväelisi rajatisi, mitmemeetrised lained uhtusid minema kaitsekaevikuid. Poolsaarel on välja kuulutatud eriolukord, vahendab Reuters.

25. novembril mälestasid ukrainlased holodomori ohvreid, süüdates küünlad Stalini 1930. aastate kunstliku näljahäda ajal surnud miljonite inimeste mälestuseks. Venelased ründasid riiki tol päeval sõja seni suurima droonirünnakuga. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas pöördumises, et on veendunud, et Venemaa diktaator Vladimir Putin suruks võimaluse korral Ukraina uue näljahäda rüppe.