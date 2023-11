KÕIK BARRIKAADIDELE! Riik tahab anda paljudele kodanikele sõjaaja ülesande

„Ainult sõjaväest ei piisa,“ põhjendab julgeolekuekspert Erkki Koort tsiviilajateenistuse vajalikkust. Veelgi enam, ta paneks mõtte kohe töösse, sest praeguses julgeolekuolukorras ja Venemaa vallutussõja all kallal kannatava Ukraina näitel on see hädavajalik. „Küsimus pole, kas me seda vajame, vaid miks me oleme venitanud. Nii mineviku kui ka tänapäeva sõdades ei sõdi ainult sõjavägi. Kui ühiskond valmis ei ole, siis sõjavägi ei ole ammugi valmis.“