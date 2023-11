President Kaljulaid annetustalgutest: riik igale poole ei jõua. Me teeme ise

Me teeme ise. Aitame erivajadustega inimestele enamat riiklikust miinimumist pakkuda, toetame – rohkem, kui sotsiaalkindlustusamet jõuab – lähisuhtevägivalla ohvreid, jagame üksteisega koroona ajal seisma jäänud arvuteid, hoolitseme kodutute koerte ja kasside eest, võitleme kaitstuma kliima nimel jne. See loetelu on lõputu.

Teisipäeval on jälle annetustalgud. Eriti tahaks pöörduda ettevõtjate poole. Ma tean, et teil pole lihtne. Siiski loodan, et leiate võimaluse teha kellelegi head ja iseendale hea enesetunde.