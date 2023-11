TERVISEHÄDAD JÄTKUVAD: kopsuhaigus murdis taas paavst Franciscuse maha

Paavst Franciscus on taas haigestunud. Nädalavahetusel pidi ta tühistama kõik kohtumised, sealhulgas traditsioonilise Püha Peetruse väljaku palvuse – sellest ta võttis ta põgusalt osa videosilla kaudu, millest võis näha, et tema välimus oli üsna hädine. Viimastel andmetel on tema seisund siiski paranemas.