LIIA HÄNNI | „EKRE eesmärk riigikogu tööd tõkestada on selgelt põhiseaduse vastane. Ootan, et president selle ühemõtteliselt välja ütleks.“

Valitsus on sidunud riigieelarvega seotud seaduseelnõud usaldusküsimusega, mis lõpetab eelnõude arutelu riigikogus. Opositsiooni esindajad kutsuvad presidendi appi, et leida lahendus ebademokraatlikule olukorrale, kus valitsus takistab seadusandja tegevust. Kas president võiks jällegi palli tagasi põrgatada - Riigikogu leidku tekkinud vastasseisule ise lahendus. Selge see, et president ei saa hakata poliitiliseks kohtumõistaks ja otsustada, kellel on õigus. Küll aga paneb põhiseadus presididendile vahekohtuniku rolli, kes jälgib poliitilise mängu vastavust põhiseadusele ja vilistab, kui mängureegleid eiratakse.