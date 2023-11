GRAAFIKUD | LIIGA KALLIS JA TÜLIKAS? Noored ei unistagi enam juhiloast. „Ma elan Tartus, Tartus käiakse jala!“

Annika (21) sõnul kaasnes juhiloa tegemisega esmalt suur hirm. „Kartsin olla vastutav kaasõitjate ees,“ tõdeb ta. Teiseks on kogu protsess tohutult kulukas. „Väga suur väljaminek nii selles mõttes, et juba loa tegemine on kallis, aga peale selle veel kütus ja muud asjad, nagu auto parandused, rehvid.“

Autokooli läks ta lõpuks 21aastaselt, kuna elab maakohas ja sõltub ebamugavatest bussiaegadest. „Üks põhjus oli ka see, et loa tegemine läheb aina kallimaks,“ ütleb Annika. „Kuidagi häbi on ka, kui seltskonnas jutuks tuleb, et kellel juhiluba on ja siis ma üks vähestest, kes alati ütleb, et mul ei ole ega kavatse ka teha.“