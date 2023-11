RIINA SOLMAN | Mul on väga keeruline mõista tänase peaministri käitumist oma toolist kinni hoidmisel, aga ka temale lojaalsete sõduritena lõpuni ustavaid ministreid

Isamaa ei saa peaministrile usaldust vanduda põhjusel, et me lihtsalt ei usalda teda. Ometi toetame nii apteekrite ja õdede lähtetoetusi, ravimiseaduse ajakohastamist kui ka väikelaste vanematele paremaid sotsiaalseid garantiisid. Peaminister on aga otsustanud pantvangi võtta apteekrid, õed, patsiendid, lapsed ja pered, keda need eelnõud puudutasid. Miks seda küll vaja oli, kui pea kõik saalisviibijad seda niikuinii toetavad?