OTSEBLOGI | Vene väed jätkavad pealetungi Avdijivka suunal

„Kui vaatame praegust, viimast vasturünnakut või viimast rünnakulainet, mida Ukraina läbi viis, siis põhimõtteliselt võib tänase päeva seisuga öelda, et see ei ole saavutanud neid eesmärke, mida kõige optimistlikumad lootsid ja uskusid. Aga mitte mingil juhul ei saa öelda, et see on täiesti läbi kukkunud. Me ei tohi unustada, et ka Venemaa on sõja esimesest päevast peale kogu aeg olnud aktiivne, kogu aeg rünnanud ja ta ei ole mitte kunagi varjanud oma eesmärki kogu Ukraina ära vallutada,“ lisas Palm.