KES LAUA POOLEKS KEPPIS? Vallavanem joob ja ahistab naisi!

Kes kellega laua pooleks keppis, kes võttis vallavanemal laua all suhu, miks veeautomaadist viina ei tule ning miks maandub NATO kopter Otepää pealiku koduhoovis? Töökius, ahistamine ja vallavanem Jaanus Barkala, kellel purjus peaga „katus sõidab“ - need on vaid leebemad kirjeldused elust 6500 elanikuga Otepää vallavalitsuses.