GALERII | Ligi 20 riigi saatkonnad osalesid heategevuslikul jõulubasaaril

Rahvusvaheline jõulubasaar on pikaajaline traditsioon, mis toob kokku saatkondi ja rahvusvahelisi kogukondi ning külastajaid üle maailma. Kas saatkondade või organisatsioonidega on esindatud Austria, Aserbaidžaan, Brasiilia, Gruusia, Hiina, Iirimaa, Kasahstan, Kreeka, Leedu, Moldova, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Tai, Türgi, Ukraina, Ühendkuningriik, Ungari ja USA. Esindatud on ka Nato staabielement (Nato NFIU) ning Tallinnas paiknev EL-i IT-agentuur EU-Lisa, samuti kolm rahvusvahelist kooli: Tallinn European School, International School of Estonia ja International School of Tallinn, teatasid jõulubasaari korraldajad.