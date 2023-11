Soome meediaga rääkinud piiriületajad: „See on poliitika ja meid kasutatakse etturitena.“

Süüriast pärit Moayad Salami selgitas, et lendas esmalt Kaasanist Moskvasse ning sealt Peterburi, nagu soovitas talle smugeldaja, kellega ta oli saanud ühendust läbi sõnumirakenduse Telegrami. „Smugeldajad kutsuvad üles kõiki tulema,“ rääkis Salami. Tema sõnul olevat kaubitseja öelnud, et teekond Peterburist piirini on tagatud koostöös Vene armeega.