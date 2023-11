VAHERAHU KESTAB: Tel Avivis korraldati suur meeleavaldus. Teine pantvangide vahetus toimus läbi raskuste

Suurem osa meeleavaldusel osalenud rahvast kogunes Iisraeli kaitseministeeriumi hoone lähedal asuva platsi juurde, mis on nimetatud rahva suus ümber „Pantvangide väljakuks“. „See on kahtlemata suurim [meeleavaldus], mida me oleme sõja puhkemisest saati näinud,“ kirjeldas Tel Avivis toimunud Al Jazeera reporter Sara Khairat. Tema sõnul kogunesid inimesed selleks, et jagada teineteisega lootustandvaid sõnumeid, ent samas vihjati, et selliste meeleavaldustega jätkatakse kuni kõik pantvangid on vabastatud.