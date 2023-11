ETTEVAATUST LIIKLUSES! Teeolud on jätkuvalt talvised, suurematel teedel võib olla jäiseid lõike

Transpordiameti teatel on teeolud jätkuvalt talvised. Hommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolaniisked, Põhja-Eestis kinnisõidetud lumega. Sõiduradade vahel esineb paiguti vähest soolalumesegu. Tee- ja õhutemperatuurid Eesti põhjaosas on üle -10 kraadi ja lõunaosas alla -10 kraadi. Tuleb arvestada, et ka suurematel teedel võib olla üksikuid jäiseid lõike.