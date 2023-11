Jõgeval tuttava pussitamises kahtlustatavat 17aastast noormeest vahi alla ei võetud

Tema sõnul pidas politsei 17aastase kahtlustatava juhtumi järel kuni 48 tunniks kinni ning teostas selle aja jooksul arvukalt esmaseid menetlustoiminguid. „Esialgsed uurimise käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et surmavad vigastused võidi tekitada kahtlustatava vastu suunatud ründe tõrjumiseks,“ märkis Koitmäe. „See on üks versioon, mida teiste uurimisversioonide kõrval jätkuvalt kontrollime.

Eile kirjutas Õhtuleht, et uuritakse mitut versiooni, sealjuures hädakaitset. Helari sõbrad ei usu seda, et tema oli ründajaks pooleks. Prokuratuurist nenditi Õhtulehele, et praegu on veel vara mingeid järeldusi teha ning samas palutaks ajakirjanikel arvestada, et niivõrd varajases etapis spekulatsioonide võimendamine võib põhjustada asjaosalistele ning nende lähedastele täiendavaid üleelamisi.