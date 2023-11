Plaan eakate autojuhtide karmimaks kontrolliks Eesti sõidukijuhte ei puuduta

„Meil täna on juba olemas see, et kui sa oled üle 65 aasta, siis tuleb lihtsalt käia tervisekontrollis sagedamini, kui tavaliselt 10 aastat on see vahemik, siis üle 65aastased käivad iga viie aasta tagant,“ ütles Tähepõld.

Kuna Euroopas kehtivad riigiti väga erinevad regulatsioonid, siis Loonela sõnul soovib komisjon riike suunata eakatele juhtidele siiski mingit kontrolli kehtestama. „Näha on, et see oht liikluses suureneb, see vanus läheb järjest kõrgemale, kus see oht suureneb, aga praegu kui me vaatame autojuhid, kes liikluses surma saavad, nendest üle viiendiku on üle 70aastased. Seal ohutegur kasvab ja see on see, millega tahetakse tegeleda.“