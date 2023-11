OHTLIK SÕIT: õhtul suureneb libeduseoht, teehooldus võtab aega

Jätkuvalt sajab mitmel pool Eestis lund, lörtsi ja vihma ning kohati on sadu intensiivne ja võimalik on jäävihm. Kõik teehooldajad annavad endast parima ning kogu tehnika on väljas, ent kõikide teede puhastamine võtab aega, sest saju tõttu kattub teepind peagi uuesti lume või lörtsiga, hoiatab transpordiamet.